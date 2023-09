Autos überschlagen sich in Dörpen - Zwei Männer in Lebensgefahr Stand: 24.09.2023 10:31 Uhr Bei zwei Unfällen in Dörpen (Landkreis Emsland) sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Menschen teils schwer verletzt worden, zwei schweben laut Polizei in Lebensgefahr.

Ein 36-jähriger Autofahrer kam den Angaben zufolge gegen 2 Uhr auf der B401 in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen einen Leitpfosten und mehrere Bäume. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Alkoholisierter Fahrer landet auf Feld

Wenige Stunden später war ein 28-Jähriger auf der Heeder Straße in Richtung B401 unterwegs, als er in ein Feld fuhr. Der Wagen, in dem vier weitere Personen saßen, überschlug sich. Zwei Insassen wurden laut Polizei eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten sie mit schwerem Gerät aus dem Auto. Ein 35-Jähriger und ein 33-Jähriger wurden lebensgefährlich verletzt, eine 17-Jährige und eine 39-Jährige leicht. Polizisten testeten den Fahrer auf Alkohol - er hatte den Angaben zufolge 1,54 Promille im Blut. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

