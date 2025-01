Stand: 24.01.2025 10:16 Uhr Autokran rutscht in Lingen in einen Graben - Öl läuft aus

In Lingen (Landkreis Emsland) ist im Ortsteil Darme ein Autokran von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Laut Polizei musste die Schüttorfer Straße am Donnerstagnachmittag mehrere Stunden gesperrt werden. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Er sei eigenständig aus dem Führerhaus geklettert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, lief Hydrauliköl aus dem 36 Tonnen schweren Kran in den Graben. Die Feuerwehr habe Ölsperren ausgelegt und die restlichen Betriebsstoffe abgepumpt, so ein Sprecher. Wie es zu dem Unfall kam, sei unklar. Die Polizei ermittelt.

VIDEO: Von der Fahrbahn abgekommen: Kranfahrzeug landet im Graben (1 Min)

