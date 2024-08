Stand: 11.08.2024 15:38 Uhr Autofahrer übersieht Motorrad: 22-Jähriger stirbt

Ein Autofahrer hat in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) einen Motorradfahrer erfasst. Bei der Kollision am Samstag wurde der 22-jährige Biker so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Den Angaben zufolge wollte der 27-jährige Autofahrer gegen 18.30 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle abfahren und übersah dabei den Motorradfahrer. Ein Rettungshubschrauber brachte den 22-Jährigen in eine Klinik. Dort konnte ihm nicht mehr geholfen werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

