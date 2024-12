Stand: 12.12.2024 12:20 Uhr Autofahrer durchbricht Grenzkontrolle an A30 bei Bad Bentheim

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ermittelt gegen einen Mann, der mit seinem Wagen eine Grenzkontrolle an der A30 bei Bad Bentheim durchbrochen hat. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten den 39-Jährigen am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto an der deutsch-niederländischen Grenze kontrollieren. Statt zu halten, wich er den Angaben zufolge plötzlich auf die Lkw-Spur aus und raste mit hohem Tempo in Richtung Osnabrück davon. Mithilfe einer Drohne und eines Hubschraubers konnten mehrere Streifenwagen den Mann später auf dem Parkplatz einer Bad Bentheimer Fachklinik stoppen. Nach Angaben der Polizei war der Wagen gestohlen. Auf der deutschen Seite der Grenze wird bereits seit September kontrolliert, seit Montag gibt es auch entsprechende Kontrollen auf der niederländischen Seite.

Weitere Informationen "Keine Lösung": Kritik aus Niedersachsen an Grenzkontrollen Grüne sind überzeugt: Grenzkontrollen schüren falsche Erwartungen. Auch die SPD äußert Bedenken. (17.09.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.12.2024 | 13:30 Uhr