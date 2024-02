Stand: 21.02.2024 14:05 Uhr Auto stößt mit Lkw zusammen - 20-Jähriger stirbt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Achmer Straße bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist am Mittwoch ein 20-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort ungebremst auf einen entgegenkommenden Lkw geprallt. Er starb noch am Unfallort. Der 40-jährige Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Nienburg erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt. Er wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Wegen der Bergungsarbeiten bleibt die Achmer Straße voraussichtlich bis in den Nachmittag gesperrt, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen 8 Min