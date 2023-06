Stand: 17.06.2023 14:38 Uhr Auto rollt in Kanal in Papenburg - Fahrer wohl betrunken

In Papenburg ist am Samstagmittag ein Auto in einen Entwässerungskanal gerollt. Nach Angaben der Polizei war der 34 Jahre alte Fahrer des Wagens offenbar betrunken, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Auto sollte noch am frühen Nachmittag geborgen werden. Wie stark es beschädigt wurde, war zunächst unklar. Gegen den Fahrer wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

