Stand: 29.03.2024 14:24 Uhr Auto prallt gegen Baum und brennt aus - zwei Menschen in Lebensgefahr

Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Gemeinde Spahnharrenstätte (Landkreis Emsland) schweben die Fahrerin und der Beifahrer des Autos in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, wurden zudem zwei Kinder schwer verletzt. Der Wagen sei am Freitagvormittag ersten Erkenntnissen nach von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dort prallte er gegen einen Baum. Die 26 Jahre alte Fahrerin und ihr 28 Jahre alter Beifahrer wurden lebensgefährlich verletzt. Ein zwei Jahre altes Mädchen und ein siebenjähriger Junge erlitten schwere Verletzungen. Die Kinder saßen hinten im Wagen. Alle Insassen konnten sich aus dem Auto retten, bevor es brannte. Ursache für den Unfall könnte eine Ölspur auf der Straße gewesen sein. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Spahnharrenstätte berichtet von einer Ölspur an der Unfallstelle, die die Feuerwehr beseitigt habe.

