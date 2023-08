Stand: 13.08.2023 10:56 Uhr Auto prallt gegen Baum - 40-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) ist ein 40 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen kurz vor dem Ortseingang Vörden aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und habe einen Baum gerammt, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde auf die Straße zurückgeschleudert. Der 40-jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam per Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.08.2023 | 11:00 Uhr