Stand: 23.09.2023 12:26 Uhr Auto mit Hochzeitsgesellschaft verunglückt - sieben Verletzte

Ein Kleinbus ist am Samstag auf dem Rückweg von einer Hochzeit im Landkreis Osnabrück im Straßengraben gelandet. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter das Brautpaar. Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Unfall in Belm ein Mann schwer verletzt, die anderen erlitten leichtere Verletzungen. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin des Kleinbusses aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, woraufhin der Wagen in den Graben kippte. Im Auto befanden sich laut Polizei auch die Gastgeschenke. Der Wagen musste abgeschleppt werden. "Am Ende haben sie noch viel Glück gehabt", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.09.2023 | 14:00 Uhr