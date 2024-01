Stand: 15.01.2024 13:54 Uhr Auto geht am Marien Hospital in Papenburg in Flammen auf

Am Papenburger Marien Hospital ist am Montagmorgen ein Pkw in Brand geraten, dessen Rauch in das Krankenhausgebäude einzudringen drohte. Wie die Feuerwehr mitteilte, fing das Auto, das in der Nähe der Rettungswageneinfahrt abgestellt war, aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraumes Feuer. Einem Passanten sei es gelungen, mit einem Feuerlöscher die ersten Flammen zu bekämpfen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die Einsatzkräfte konnten dann unter anderem mithilfe eines Schaumteppichs nach wenigen Minuten das Feuer endgültig löschen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

