Stand: 12.07.2024 07:12 Uhr Auto fliegt aus Kurve, Fahrer verletzt sich lebensgefährlich

Bei einem Unfall am Autobahnkreuz Osnabrück-Süd ist ein Mann am Abend lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei kam der 73-Jährige aus Süden und wollte die A33 verlassen, um auf die A30 Richtung Niederlande zu fahren. Dabei habe es ihn auf der Abfahrt aus der Kurve getragen, er sei über einen Hügel gefahren, kurz durch die Luft geflogen und schließlich auf Rasen zum Stehen gekommen. Dabei zog er sich mehrere Knochenbrüche zu. Inzwischen ist der Mann außer Lebensgefahr. Der Fahrer war offenbar deutlich zu schnell gefahren, so die Polizei. Das sei an dieser Abfahrt immer wieder Ursache für Unfälle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.07.2024 | 06:30 Uhr