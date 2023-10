Stand: 08.10.2023 13:45 Uhr Auto fängt in Werkstatt Feuer - Brand greift auf Halle über

In einer Werkstatt in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) ist am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei breitete sich das Feuer schnell aus und griff auf das Hallendach über. Zwei Männer im Alter von 59 und 69 Jahren waren zu dem Zeitpunkt in der Werkstatt und konnten sich laut Polizei eigenständig in Sicherheit bringen. Sie seien leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus ausbreiten. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 50.000 Euro. Die Beamten ermitteln nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

