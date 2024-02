Stand: 08.02.2024 15:06 Uhr Auto fährt rückwärts in Schaufenster - zwei Menschen verletzt

Am Mittwochnachmittag ist ein Auto rückwärts in das Schaufenster eines Juweliers in Osnabrück gefahren. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 29-jährige Frau etwas aus dem Auto holen wollen. Dabei setzte sich das Fahrzeug den Angaben zufolge aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung und rollte in das Schaufenster des gegenüberliegenden Juweliergeschäfts. Die 29-Jährige wurde schwer verletzt. Ein 32-jähriger Mann, der sich in der Nähe des Autos aufgehalten hatte, erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.02.2024 | 13:30 Uhr