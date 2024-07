Stand: 15.07.2024 15:58 Uhr Auto fährt in Gegenverkehr: Zwei Personen verletzt

In Lingen (Landkreis Emsland) ist es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei geriet ein 61-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Der Wagen prallte demnach mit dem Lkw eines 52-Jährigen zusammen. Der Autofahrer wurde lebensgefährlich, der Lastwagenfahrer leicht verletzt. Die Fahrbahn wurde für Aufräumarbeiten gesperrt.

VIDEO: Mann bei Unfall in Lingen lebensgefährlich verletzt (1 Min)

