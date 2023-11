Stand: 25.11.2023 08:59 Uhr Auto auseinandergerissen: Zwei Tote bei Unfall auf A31

Bei einem schweren Unfall sind am Freitagabend auf der A31 zwischen Lingen und Emsbüren zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Wagen der beiden Senioren kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen und wurde in mehrere Teile gerissen. Laut Feuerwehr wurden die beiden Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 70-jährige Fahrer und seine 71 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle. Der 36-jährige Fahrer eines der anderen Fahrzeuge wurde schwer verletzt. Der 26 Jahre alte Fahrer des dritten Autos wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

A31 bleibt stundenlang gesperrt - Unfallursache noch unklar

Autobahn und Grünstreifen waren über eine weite Strecke mit Trümmern übersät. Die Fahrbahn Richtung Westen blieb stundenlang gesperrt. Zur Betreuung der Beteiligten und der Rettungskräfte waren drei Notfallseelsorger im Einsatz. Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 21.30 Uhr war es nass und es herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ob die Witterungsverhältnisse eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben, war zunächst allerdings nicht klar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min