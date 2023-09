Stand: 29.09.2023 12:48 Uhr Ausgelaufenes Fett verwandelt Parkplatz an der A30 in Rutschbahn

Ausgelaufene Fette haben den Autobahnparkplatz Waldseite-Nord an der A30 bei Bad Bentheim am Donnerstag stark verschmutzt. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Tanklastzug aus den Niederlanden das Fett verloren haben. Die Beamten vermuten, dass der Fahrer den Deckel des Tanks nicht richtig verschlossen hatte. Den Angaben zufolge hat er vermutlich nicht bemerkt, dass seine Fracht auslief. Weil mehrere Fahrzeuge durch die Fettspur gefahren seien, habe sich die Flüssigkeit verteilt und die Fahrbahn in eine Rutschbahn verwandelt, hieß es in einer Mitteilung. Der Parkplatz wurde gesperrt, eine Spezialfirma entfernte das erhärtete Fett. Ein Zeuge habe laut Polizei das Kennzeichen des Tanklasters notiert, die Beamten fahnden nach der Spedition. Sie soll für die verursachten Kosten aufkommen.

