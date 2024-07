Stand: 16.07.2024 18:17 Uhr Aufmerksamer Taxifahrer bewahrt Seniorin in Osnabrück vor Betrug

Am Dienstag hat ein Osnabrücker Taxifahrer offenbar eine Seniorin vor einem Betrug bewahrt. Nach Angaben der Polizei hatte eine 80-Jährige aus Bohmte einen Anruf von einem falschen Polizisten erhalten. Der Anrufer gab demnach vor, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nur durch Zahlung einer hohen fünfstelligen Summe könne verhindert werden, dass sie in Haft käme, so der Anrufer. Die Seniorin stieg den Angaben zufolge kurzerhand in ein Taxi, fuhr nach Osnabrück, hob dort die geforderte Summe ab und stieg wieder ins Taxi. Der Taxifahrer fand die Situation verdächtig und alarmierte die Polizei. Als die Beamten die Frau befragten, stellte sich heraus, dass ihre Tochter wohlauf war und keinen Unfall verursacht hatte - Mutter und Tochter schlossen sich laut Polizei auf der Wache noch in die Arme. Am Dienstagnachmittag sei es im Raum Osnabrück zu weiteren Betrugsversuchen mit einer ähnlichen Masche gekommen. Eine Fahndung nach den Betrügern sei erfolglos geblieben, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min