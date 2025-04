Stand: 05.04.2025 10:13 Uhr Zusammenstoß in Freren - 33-Jährige lebensgefährlich verletzt

In Freren (Landkreis Emsland) ist eine 33-jährige Autofahrerin am Freitagabend in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie mit dem Auto eines 40-Jährigen zusammen. Das teilte die Polizei mit. Die 33-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Feuerwehrleute befreiten sie aus dem Auto. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 40-Jährige wurde den Angaben zufolge bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge ist durch den Unfall ein Schaden von etwa 32.000 Euro entstanden. Die Schapener Straße war zeitweise voll gesperrt.

