Stand: 04.07.2024 11:05 Uhr Auffahrunfall auf der A1: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der A1 in der Gemeinde Harpstedt (Landkreis Oldenburg) schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittag in einer Baustelle vor der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord, als der Motorradfahrer auf das Heck eines Autos auffuhr. Dessen Fahrer, ein 47-jähriger Mann aus Bremerhaven, hatte wegen eines Staus abrupt abbremsen müssen. Nach Angaben der Polizei versorgten Ersthelfer den Motorradfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nach der Behandlung durch einen Notarzt wurde der 23-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

