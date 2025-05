Arzt soll 14-Jährige in Klinik vergewaltigt haben - Urteil erwartet Stand: 12.05.2025 10:30 Uhr Am Mittwoch könnte am Landgericht das Urteil gegen einen Arzt aus Bad Rothenfelde fallen. Er soll sich mit einer damals 14-Jährigen über einen Chatroom verabredet und sie vergewaltigt haben.

Der Arzt ist wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen angeklagt. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, droht dem Angeklagten laut Gerichtssprecher eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Die Tat soll sich im Dezember 2023 in einem Arztzimmer der Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) ereignet haben. Der Angeklagte hatte sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert, die heute 15-Jährige wurde am ersten Prozesstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit drei Stunden lang vernommen, hieß es von einem Gerichtssprecher.

Anklage wegen Vergewaltigung und Körperverletzung

Laut Anklage haben sich der 56-jährige Arzt und die damals 14-Jährige in einem Chatroom kennengelernt. Die Jugendliche habe sich dort zunächst als 16-Jährige ausgegeben. Der Angeklagte habe der Jugendlichen 100 Euro versprochen - wofür genau, sollte in der Hauptverhandlung ermittelt werden, sagte ein Gerichtssprecher zum Prozessbeginn. Demnach haben sich die beiden zu einem Treffen in Osnabrück verabredet. Der Arzt soll die damals 14-Jährige vom Bahnhof abgeholt und in die Klinik gebracht haben. Dort soll er die Teenagerin vergewaltigt und ihr im Anschluss 100 Euro gegeben haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Jugendliche sei danach in ihren Heimatort zurückgefahren und habe noch am selben Abend eine Vergewaltigung bei der Polizei angezeigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück