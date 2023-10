Stand: 10.10.2023 07:58 Uhr Appell in Osnabrück: Land soll Breitband-Ausbau weiter fördern

Der Osnabrücker Kreistag appelliert an das Land, den Breitband-Ausbau doch noch weiter zu fördern. Diese Forderung hat die Mehrheit aus CDU, Grünen und FDP in der Sitzung am Montag beschlossen. Ohne Geld vom Land fehlen dem Landkreis Osnabrück 60 Millionen Euro, um etwa 40.000 Einwohner an das schnelle Internet anzubinden. Dieses Geld könne der Landkreis nicht selbst aufbringen. Es sich über die Kreisumlage von den Gemeinden zu holen, sei keine Option, so CDU-Fraktionsvorsitzender Johannes Eichholz. Dagegen haben SPD und Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) dafür plädiert, die 60 Millionen Euro über Kredite selbst zu finanzieren. Der Ausbau dürfe jetzt nichts ins Stocken geraten, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Rehme.

