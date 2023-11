Stand: 21.11.2023 11:31 Uhr Angehende Hebammen üben Geburt an computergesteuerter Puppe

An der Hochschule Osnabrück gibt es jetzt ein Simulationslabor für angehende Hebammen. Dazu gehören unter anderem drei Demo-Räume, zwei Simulationskreißsäle und eine Wohnung. Damit verfüge die Hochschule über einen wichtigen Ort für praxisnahes Studieren, sagte Präsident Andreas Bertram zur Eröffnung am Montagabend. Die Hochschule hat nach eigenen Angaben 400.000 Euro in das sogenannte Skills Lab investiert. 500.000 Euro habe das niedersächsische Wissenschaftsministerium beigesteuert.

