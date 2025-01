Stand: 03.01.2025 12:40 Uhr Altarleuchter entwendet: Kirche in Papenburg mehrfach bestohlen

Nachdem eine Kirche in Papenburg (Landkreis Emsland) mehrfach bestohlen worden ist, sucht die Polizei Zeugen und Hinweise. Am Montag wurde nach Polizeiangaben zwischen 12 Uhr und 18 Uhr zunächst ein Altarleuchter aus der Kirche an der Kirchstraße entwendet. Am Mittwoch wurde im gleichen Zeitraum Bargeld aus dem Opferstock gestohlen. Der Schaden betrage insgesamt etwa 1.100 Euro. Der Polizei zufolge ist unklar, ob beide Taten auf das Konto der gleichen Täter gehen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (04961) 92 60 entgegen.

