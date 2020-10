Stand: 14.10.2020 09:03 Uhr Alles leuchtet! Zoo Osnabrück lockt mit Lichtinstallation

Große erleuchtete Tierfiguren locken derzeit in den Abendstunden Besucher in den Zoo Osnabrück. Seit Mitte September haben 8.000 Besucher die "Zoo-Lights" gesehen, sagte eine Sprecherin des Tierparks. Im Zoo sind entlang der Wege überlebensgroße Erdmännchen, Kobras und in den Bäumen hängende Faultiere zu sehen. Rund 120 Lichtfiguren hat der Zoo in diesem Jahr für das Abendspektakel aufgestellt. Zudem ergänzt eine Audio-Installation mit galoppierenden Zebras und singenden Grillen die Lichtsafari. In den Herbstferien leuchten die Zoo-Lichter jeden Abend zwischen 17.30 und 22.30 Uhr, danach bis Ende Oktober freitags und sonnabends. Die Eintrittsgelder fließen in die Spendenaktion "Rüssel voraus", mit der der Zoo die Elefantenanlage vergrößern will.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.10.2020 | 09:30 Uhr