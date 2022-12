Stand: 08.12.2022 07:38 Uhr Alle Erzieherinnen eines Kindergartens drohen mit Kündigung

Alle 20 Erzieherinnen des katholischen Kindergartens St. Martin in Dinklage (Landkreis Vechta) wollen ihren Arbeitsplatz verlassen. Damit haben sie in einem Brief an die Stadt gedroht. Der Kindergarten sei seit Jahren marode. 24 Mängel listen die Erzieherinnen auf. Unter anderem sei die Toilette gleichzeitig der Raum für die Waschmaschine und andere Haushaltsgeräte, der Strom falle dauernd aus, das Team müsse sich in der Turnhalle beraten, da es kein Personalzimmer gebe. Auch der Brandschutz sei mangelhaft. Das Rathaus verweist nach Informationen des NDR in Niedersachsen auf die Trägerin und Besitzerin des Kindergartens, die katholische Kirche - diese wiederum sieht den Rat der Stadt in der Pflicht. Heute will sich der Bauausschuss mit dem Thema beschäftigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.12.2022 | 07:30 Uhr