Stand: 21.01.2025 08:05 Uhr Alkoholisiert und ohne Führerschein: Polizei stoppt Lkw-Fahrer

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag in Hüde (Landkreis Diepholz) einen Lkw-Fahrer gestoppt, der betrunken und mit falschen Kennzeichen unterwegs gewesen sein soll. Auch einen Führerschein habe der 62-Jährige nicht gehabt, teilte die Polizei mit. Ein Alkoholtest vor Ort ergab demnach 2,3 Promille. Die Polizei stellte die Kennzeichen und die Fahrzeugschlüssel sicher. Der Lastwagen sei zudem nicht zugelassen und nicht versichert gewesen, so die Polizei. Den Fahrer erwarten jetzt mehrere Strafverfahren: Er muss sich voraussichtlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkunden-Fälschung verantworten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.01.2025 | 06:30 Uhr