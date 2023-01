Stand: 05.01.2023 06:23 Uhr Aktivisten werfen Framatome Russland-Geschäfte vor

Framatome, Betreiber der Brennelementefabrik in Lingen, weist die Kritik von Atomkraftgegnern in Niedersachsen zurück. Diese hatten dem französischen Unternehmen vorgeworfen, durch Geschäfte mit dem russischen Konzern Rosatom Kriegsverbrechen in der Ukraine zu begünstigen. Auf Anfrage des NDR teilte eine Sprecherin der Brennelementefabrik mit, dass Framatome alle europäischen und staatlichen Anforderungen für Vertragsbeziehungen mit russischen Unternehmen erfülle. Ziel sei es, europäische Lösungen für die Brennelementherstellung für Reaktoren russischer Bauart zu finden, um die Abhängigkeit von Russland zu verringern. Am kommenden Montag will Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) Lingen besuchen. Die Atomkraftgegner wollen dann mit ihm über die Brennelementefabrik sprechen.

Weitere Informationen Krieg in der Ukraine: Alle News und Infos Der russische Angriffskrieg in der Ukraine geht weiter: Mehr zu den Frontverläufen, diplomatischen Bemühungen und den Folgen des Überfalls. mehr

