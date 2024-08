Stand: 11.08.2024 15:32 Uhr Aggressive Männer attackieren Polizisten: Vier Beamte verletzt

Bei einem Polizeieinsatz in Osnabrück sind vier Beamte verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden sie in der Nacht auf Samstag von fünf Männern nach der Festnahme eines anderen Mannes angegriffen. Erst nach dem Hinzuziehen "zahlreicher Unterstützungskräfte und etwa einem Dutzend Polizeistreifen" konnten die sechs aggressiven Männer im Alter zwischen 16 und 44 Jahren festgenommen werden, so der Sprecher.

Polizei ermittelt wegen versuchter Gefangenenbefreiung

Beamte hatten die Gruppe zuvor gegen 1 Uhr kontrollieren wollen, weil sich Passanten von "mehreren alkoholisierten Männern" belästigt fühlten. Die Polizisten seien in der Folge aus der Gruppe fortlaufend beleidigt worden. Ein Mann habe sich zudem geweigert, seine Personalien anzugeben und dabei massiven Widerstand geleistet. Polizisten hätten ihn daraufhin "mit Zwang zu Boden gebracht und gefesselt". Kurz darauf eskalierte die Situation weiter. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff sowie versuchter Gefangenenbefreiung.

