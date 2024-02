Stand: 21.02.2024 15:21 Uhr AKW-Zwischenlager Lingen: Anwohner wollen mehr Informationen

Solange es kein Endlager für den hochradioaktiven Atommüll gibt, lagern abgebrannte Brennelemente aus dem Atomkraftwerk Emsland (Landkreis Emsland) im dortigen Zwischenlager. Mehr als die Hälfte der Anwohner (59 Prozent) wünscht sich mehr Informationen darüber - das hat eine Umfrage im Auftrag der Gesellschaft für Zwischenlagerung ergeben. Für das Zwischenlager in Lingen ist der Bund zuständig, und das finden fast Dreiviertel der Befragten richtig. In Lingen sind 200 Menschen im Umfeld des Zwischenlagers befragt worden. Davon halten 27 Prozent das Zwischenlager Lingen für ein ziemlich hohes Risiko, gut die Hälfte schätzt das Risiko als gering ein. Am Standort Lingen sind aktuell 47 Castorbehälter mit insgesamt fast 900 abgebrannten Brennstäben belegt. Der Betrieb des Zwischenlagers ist bis 2042 genehmigt.

