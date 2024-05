Stand: 16.05.2024 10:49 Uhr Mann entführt und in Schacht gesperrt: Prozess in Osnabrück gestartet

Vor dem Landgericht Osnabrück hat am Donnerstag ein Prozess wegen erpresserischen Menschenraubs und Körperverletzung begonnen. Angeklagt sind drei junge Männer aus dem Osnabrücker Nordkreis. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie versucht haben, von einem Mann aus Geeste (Landkreis Emsland) gewaltsam Geldschulden einzutreiben. Die Taten sollen sich vor knapp fünf Jahren ereignet haben. Das Opfer soll damals bei einem der Angeklagten Schulden aus Drogengeschäften gehabt haben. Der Emsländer wurde auf einen Parkplatz gelockt, wo bereits mehrere Männer auf ihn warteten. Diese hätten ihn geschlagen und ihm unter anderem die Nase gebrochen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Sie sollen den Mann ausgeraubt haben und ihn gezwungen haben, sich in den Kofferraum eines Autos zu legen. Schließlich hätten sie ihr Opfer in einem Waldstück in Alfhausen in einen Schacht gesperrt. Nach einiger Zeit habe sich der Mann selbst befreien können.

