AKW Emsland weiter am Netz: Niedersachsens Grüne "irritiert" Stand: 18.10.2022 15:30 Uhr Die Entscheidung von Bundeskanzler Scholz, das AKW Emsland nun doch vorübergehend am Netz zu lassen, ruft in Niedersachsen gemischte Reaktionen hervor. Deutliche Kritik kommt von den Grünen.

Die Grünen-Politiker Julia Willie Hamburg und Christian Meyer bezeichneten die Anordnung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), auch das Atomkraftwerk Emsland bis maximal 15. April weiter zu betreiben, als "unnötig und ohne fachliche Grundlage". Der Ausbau und die Nutzung der erneuerbaren Energien würden so blockiert. "Das Vorgehen des Kanzlers, in der Frage eine Richtlinienkompetenz zu ziehen, und damit kein gemeinschaftliches Vorgehen abzustimmen, ist in hohem Maße irritierend." Die durch das in der Nähe von Lingen gelegene AKW erzeugte zusätzliche Strommenge sei minimal, dafür bleibe es "auch in den nächsten Monaten ein Sicherheitsrisiko", sagte Hamburg dem NDR in Niedersachsen.

VIDEO: Reaktionen auf die Laufzeitverlängerung AKW Emsland (18.10.2022) (3 Min)

"Niedersachsen schafft notwendige Voraussetzungen"

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Umweltminister Olaf Lies (beide SPD) hatten in den vergangenen Wochen stets betont, dass es aus niedersächsischer Sicht nicht notwendig sei, das AKW über das Jahresende hinaus in Betrieb zu lassen. Gleiches hatte der Stresstest des grün geführten Bundeswirtschaftsministeriums ergeben. Nach Scholz' Anordnung, neben Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg auch das Atomkraftwerk Emsland vorübergehend am Netz zu lassen, sagte Weil: "Wenn der Bund entgegen seiner ursprünglichen Einschätzung zu der Überzeugung kommt, dass auch das AKW Emsland bis Mitte April gebraucht werde, werden wir in Niedersachsen die auf Landesebene dafür notwendigen Voraussetzungen schaffen."

AUDIO: Kommentar: Es wird zurückgescholzt - Der Kanzler und das Machtwort (17.10.2022) (2 Min) Kommentar: Es wird zurückgescholzt - Der Kanzler und das Machtwort (17.10.2022) (2 Min)

Forscher: Kaum Auswirkungen auf Energiesystem

Niedersachsens Umweltminister Lies erklärte, sein Ministerium als zuständige Atomaufsichtsbehörde sei auf die anstehenden Prüfschritte vorbereitet. Er sei jedoch überzeugt, dass "das AKW Emsland keinen wirklichen Beitrag" zur Lösung der aktuellen Herausforderungen leisten werde. Die Brennstäbe seien schon jetzt so gut wie aufgebraucht. Auch wenn sie neu konfiguriert würden, könnte das Atomkraftwerk nur eine begrenzte Leistung erbringen, so Lies. Auch ein Sprecher des AKW hatte zuletzt gesagt, dass das Atomkraftwerk nur noch Reststrommengen produzieren könnte. Für mehr Leistung wäre es demnach notwendig, neue Brennstäbe zu kaufen. Der Klima- und Energieforscher Pao-Yu Oei von der Europa-Universität Flensburg hält das für ökonomisch nicht sinnvoll - dazu sei es in der kurzen Zeit "sowieso nicht umsetzbar, die zu beschaffen". Oei zufolge hat der Weiterbetrieb kaum Auswirkungen auf das Gesamt-Energiesystem und sei daher "hauptsächlich eine politische Diskussion". Für die Verbraucherinnen und Verbraucher werde sich dadurch kaum etwas ändern, da nur minimal weniger Gas verbraucht werde.

Lies: "Unsägliche Debatte über Laufzeitverlängerung vom Tisch"

Unabhängig von der Frage, wie sinnvoll der Weiterbetrieb des AKW Emsland ist, liege mit der Entscheidung von Bundeskanzler Scholz nun "ein Kompromiss vor, der endlich einen Strich unter diese Debatte zieht", sagte Lies. Auch sei damit "die unsägliche Debatte über eine mögliche Laufzeitverlängerung endgültig vom Tisch". Jetzt könnten sich alle Seiten wieder voll "auf die wirklichen Lösungen konzentrieren": den Ausbau der erneuerbaren Energien und Netze.

Grüne Jugend Niedersachsen: "Reine Symbolpolitik"

Auch die Grüne Jugend in Niedersachsen kritisierte das Machtwort des Kanzlers. Die Entscheidung habe keine inhaltliche Grundlage und trage nicht zur Versorgungssicherheit bei. "Für uns ist es reine Symbolpolitik, die uns nicht weiterbringt", sagte Hötker im Gespräch mit NDR Info. Der weitere Betrieb des AKW Emsland leiste keinen wirklichen Beitrag in der Energiekrise. Schlimmstenfalls müssten sogar erneuerbare Energien wegen Netzverstopfung durch den Atomstrom abgeschaltet werden.

AUDIO: Grüne Jugend über AKW-Machtwort von Scholz: "Reine Symbolpolitik" (4 Min) Grüne Jugend über AKW-Machtwort von Scholz: "Reine Symbolpolitik" (4 Min)

Wissenschaftler: "Grüne und FDP erleichtert über Machtwort"

Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas betonte auf NDR Info, dass Scholz nicht der erste Bundeskanzler sei, der mit seiner Richtlinienkompetenz drohe - das hätten vor ihm auch schon Angela Merkel und Gerhard Schröder getan. Bemerkenswert sei aber, dass Scholz dabei gegenüber seinen Ministern "die Briefform gewählt hat, um sich durchzusetzen". Die Richtlinienkompetenz des Regierungschefs ist in Artikel 65 des Grundgesetzes verankert. Demnach bestimmt der Kanzler "die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung". Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern "entscheidet die Bundesregierung". Politikwissenschaftler Faas sagte dazu, der Streit in der Regierung über die AKW-Frage sei "unglaublich zersetzend" gewesen. Offenbar seien FDP und Grüne nun "auch ein Stück weit erleichtert, dass man einen Weg gefunden hat, um aus dieser Krise herauszukommen".

AUDIO: Politikwissenschaftler zu Scholz' AKW-Machtwort: "Das steht dem Kanzler zu" (5 Min) Politikwissenschaftler zu Scholz' AKW-Machtwort: "Das steht dem Kanzler zu" (5 Min)

Grünen-Fraktionsspitze empfiehlt Zustimmung

Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Montagabend in den ARD-Tagesthemen angekündigt, das Machtwort des Kanzlers zu akzeptieren. Die von Scholz mit "maximaler Autorität" getroffene Entscheidung sei eine "unübliche Lösung einer verfahrenen Situation" und "ein Weg, mit dem ich gut arbeiten und leben kann". Auch die Spitze der Grünen-Bundestagsfraktion kündigte am Dienstag an, sich der Entscheidung zu beugen - trotz großer Bedenken. "Wir werden in der Fraktion dafür werben, dem Vorschlag zu folgen", sagte Fraktionschefin Britta Haßelmann am Dienstag. Die FDP, die gefordert hatte, alle drei verbliebenen AKW bis 2024 weiterlaufen zu lassen, begrüßte das Machtwort des Kanzlers.

Lob von der IHK, Entsetzen bei Atomkraftgegnern

Zustimmung kam auch von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Der emsländische CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann twitterte: "Besser spät als nie." Sein emsländischer Kollege Jens Beeck (FDP) schrieb bei Twitter von einem "wichtigen Erfolg für Netzstabilität, Klimaschutz und Strompreise". Empörung herrschte dagegen bei den Atomkraftgegnerinnen und -gegnern im Emsland. Die weitere Nutzung der alternden Kraftwerke sei gefährlich und stelle ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, erklärten mehrere Initiativen in Lingen. Die Entscheidung sei rein politisch motiviert, um die FDP zu beruhigen.

