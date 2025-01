A1 zwischen Cloppenburg und Vechta ist wieder frei Stand: 13.01.2025 07:21 Uhr Die Sperrung der A1 zwischen Vechta und Cloppenburg ist am frühen Montagmorgen aufgehoben worden. Grund für die Sperrung waren Abrissarbeiten an zwei Überführungsbauwerken.

Die A1 war auf dem Streckenabschnitt von Freitagabend bis Montagmorgen um 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Seit Montagmorgen müssen sich Autofahrer auf Höhe der Baustelle in beiden Richtungen auf verengte Fahrbahnen einstellen, wie die Autobahn Westfalen mitteilte. Das Tempolimit in dem Bereich beträgt den Angaben zufolge 100 km/h.

