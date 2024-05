Stand: 07.05.2024 12:10 Uhr A1 nach Unfall gesperrt: Schweinelaster kippt auf Fahrbahn

Auf der A1 bei Osnabrück ist heute Morgen ein mit 160 Schweinen beladener Lkw samt Anhänger auf die Seite gekippt. Der Fahrer wurde laut Polizei schwer verletzt. Die Autobahn ist in Richtung Münster zwischen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen gesperrt. Der Verkehr staut sich. Ein Veterinär nimmt zurzeit die Schweine in Augenschein. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam ist nach Angaben der Polizei bislang unklar. Die Umleitung führt ab Osnabrück-Nord über Wallenhorst, Hollage, Halen und Wersen. Die Stadt Osnabrück appelliert an Verkehrsteilnehmende, wegen der Bombenentschärfung im Stadtteil Hafen nicht über das Stadtgebiet Osnabrück auszuweichen.

Weitere Informationen Blindgänger in Osnabrück: Bombe aus Wasser geborgen Nun soll die Bombe von Sprengmeistern entschärft werden. Rund 2.600 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Links Verkehrsmeldungen für Norddeutschland