A1 bei Osnabrück gesperrt: Mann stirbt bei Unfall am Stauende Stand: 05.12.2023 09:02 Uhr Nach einem Lkw-Brand ist die A1 bei Osnabrück derzeit in Richtung Münster gesperrt. Am Stauende kam es zu einem tödlichen Auffahrunfall. Es gibt derzeit erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ein Mann ist mit seinem Kleintransporter aus bislang ungeklärter Ursache auf der A1 bei Osnabrück am Stauende auf einen Lkw aufgefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn ist weiterhin gesperrt, dort sollte am Morgen ein Lkw geborgen werden, der am Montagabend in Brand geraten war. Derzeit gibt es auf der A1 zwischen Bramsche und Osnabrück-Hafen mehrere Kilometer Stau und es kommt laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch die Ausweichstrecke über die B68 ist überlastet. Die weitere Umleitung führt über die B218, Schleptrup, Bramsche, Achmer, Wackum und Westerkappeln.

Mit Holz beladener Lkw gerät auf A1 in Brand

Auf der A1 bei Osnabrück ist am Montagabend ein mit Holz beladener Lkw-Anhänger in Brand geraten, der noch geborgen werden muss. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, stand der Lkw laut einem Feuerwehrsprecher bereits komplett in Flammen. 74 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Fahrer konnte den Anhänger rechtzeitig abkoppeln, sodass die Zugmaschine nicht beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Den Angaben der Polizei zufolge sollten die Arbeiten noch am Morgen abgeschlossen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.12.2023 | 07:30 Uhr