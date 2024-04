Stand: 06.04.2024 17:30 Uhr A1: Auto prallt auf Baustellenanhänger - zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Osnabrück sind am Samstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, prallte nach ersten Erkenntnissen ein Fahrzeug von hinten gegen einen Anhänger, der zur Absicherung einer Baustelle auf der Straße stand. Die beiden Insassen erlitten laut Polizei mehrere Frakturen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A1 wurde für die Aufräumarbeiten nördlich von Osnabrück kurzzeitig in Richtung Bremen gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar.

VIDEO: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A1 bei Osnabrück (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.04.2024 | 17:00 Uhr