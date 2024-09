Stand: 29.09.2024 19:30 Uhr 87-jähriger Pedelec-Fahrer kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Ein 87-jähriger Mann aus Lemförde ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hüde (Landkreis Diepholz) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 87-Jährige mit seinem Pedelec eine Straße zu überqueren. Dabei habe er offenbar das Auto eines 22-Jährigen übersehen. Das Fahrzeug erfasste den Pedelec-Fahrer. Bei der Kollision sei der Lemförder so schwer verletzt worden, dass er nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle verstarb. Der 22-Jährige aus Hamm sowie zwei Mitinsassen blieben demnach unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min