86-Jähriger auf E-Bike bei Unfall in Esterwegen schwer verletzt

Ein 86-jähriger E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto in Esterwegen (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der 86-Jährige am Freitagnachmittag auf seinem E-Bike und übersah nach ersten Erkenntnissen beim Überqueren der Straße das Auto eines 28-Jährigen. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den 86-Jährigen in ein Krankenhaus.

