Stand: 10.10.2023 14:28 Uhr Nach Unfall auf E-Bike in Esterwegen: 86-Jähriger gestorben

Der bei einem Unfall in Esterwegen (Landkreis Emsland) schwer verletzte E-Bike-Fahrer ist am Montag im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mit Verweis auf das Krankenhaus mitteilte, hatte sich der Gesundheitszustand des Mannes im Laufe der Behandlung verschlechtert. Beim Überqueren einer Straße war der 86-Jährige am 15. September auf seinem E-Bike mit einem Auto zusammengestoßen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

