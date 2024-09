Stand: 03.09.2024 10:16 Uhr 68 Stundenkilometer zu schnell: Polizei stoppt Raser auf A30

Eine Polizeistreife hat auf der Autobahn 30 bei Bissendorf (Landkreis Osnabrück) einen Raser gestoppt. Wie die Osnabrücker Polizei erst am Dienstag mitteilte, war der 73-Jährige bereits am Freitagmittag mit 148 Stundenkilometern in Fahrtrichtung Rheine unterwegs. Erlaubt sei in diesem Bereich lediglich Tempo 80, so die Polizei. Zudem sei auch der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug erheblich unterschritten worden. Nach Angaben eines Sprechers betrug der Abstand nur rund 14 Meter. Wie hoch das Bußgeld für den Temposünder ausfällt, ist derzeit noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück