67-Jähriger mit Stichverletzungen tot in Wohnung gefunden

Am Dienstagabend hat es in Haren (Landkreis Emsland) einen großen Polizeieinsatz gegeben: Ein 67-Jähriger ist leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Wie die Polizei am Nachmittag meldete, sei der Mann an einer Stichverletzung verstorben. Rechtsmediziner und die Spurensicherung waren laut Polizei vor Ort. Die Polizei verständigt hatte ein Mitbewohner des Gestorbenen. Er wird nun als Zeuge vernommen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen.

VIDEO: Haren: Polizei ermittelt nach Leichenfund in Einfamilienhaus (31.05.2023) (1 Min)

