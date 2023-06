Stand: 01.06.2023 19:35 Uhr 67-Jähriger in Haren getötet - Verdächtiger gefasst

Im Fall eines in Haren (Landkreis Emsland) getöteten Mannes ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Gegen den 35-Jährigen sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstagabend. Der Tatverdächtige und das Opfer hätten sich gekannt, hieß es. Die eine Stichverletzung aufweisende Leiche des 67-Jährigen war Dienstagabend in dessen Wohnung gefunden worden. Ein Mitbewohner hatte die Polizei alarmiert. Nach einer Obduktion waren die Ermittler von einem Tötungsdelikt ausgegangen.

VIDEO: Haren: Polizei ermittelt nach Leichenfund in Einfamilienhaus (31.05.2023) (1 Min)

