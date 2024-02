Stand: 16.02.2024 20:43 Uhr 63-jähriger Radfahrer von Güterzug erfasst und gestorben

Ein 63-jähriger Radfahrer ist in der Nacht zu Freitag von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Laut Polizeiangaben fuhr der Mann mit seinem Fahrrad in Osterbrock (Landkreis Emsland) auf der Bawinkler Straße. Dort sei aus bisher ungeklärten Gründen von dem Zug erfasst worden. Der 63-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen, so die Polizei weiter. Die Bahnstrecke war bis zum Morgen gesperrt. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 94 90 zu melden.

