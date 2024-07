Stand: 21.07.2024 13:08 Uhr 60-jähriger Radfahrer bei Unfall in Bippen schwer verletzt

Ein 60-jähriger Radfahrer ist am späten Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bippen (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Mann aus Bremen mit seinem Lastenrad von der Fahrbahn nach links auf einen Fahrradweg wechseln. Dabei habe ihn ein nachfolgender Pkw erfasst, hieß es. Der 60-jährige Urlauber wurde bei der Kollision schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Seine Familie - eine Frau und zwei Kinder - blieb laut Polizei unverletzt. Auch der 30-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Osnabrück wurde nicht verletzt.

VIDEO: Auto erfasst Fahrrad: Urlauber schwer verletzt (1 Min)

