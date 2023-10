60 Autobahn-Straßenwärter absolvieren Sicherheitstraining Stand: 18.10.2023 15:07 Uhr Bei der Autobahnmeisterei Osnabrück in Bissendorf läuft noch bis Donnerstag ein Sicherheitstraining für Straßenwärterinnen und Straßenwärter. Dadurch sollen Unfälle verhindert werden.

von Marlena Maerz

In ihrem Berufsalltag stellen Straßenwärterinnen und Straßenwärter auf viel befahrenen Autobahnen beispielsweise Schilder auf oder schneiden das Grün an Mittelleitplanken zurück. Bei dem Sicherheitstraining absolvieren die Straßenwärter in einem Risikoparcours praktische Übungen und werden in einem theoretischen Teil für verschiedene Gefahrensituationen sensibilisiert, teilte die Autobahn Westfalen GmbH mit. An drei Tagen werden insgesamt 60 Teilnehmer geschult, so eine Sprecherin. Sie kommen unter anderem von den Autobahnmeistereien Osnabrück, Holdorf (Landkreis Vechta) und Lathen (Landkreis Emsland).

Zahl der Arbeitsunfälle in Niedersachsen hat sich halbiert

In Niedersachsen ist die Zahl der Arbeitsunfälle bei Straßenwärtern in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Laut der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurden 2017 noch zehn Arbeitsunfälle von Straßenwärtern gezählt, die bei fließendem Verkehr passierten und an denen andere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Im Jahr 2022 waren es fünf Unfälle dieser Art und damit nur noch halb so viele. Präventionsmaßnahmen wie der Risikoparcours spielen bei der Unfallprävention nach Ansicht der Landesbehörde eine wichtige Rolle.

