Stand: 16.12.2023 09:31 Uhr 52-jähriger Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall in Neuenhaus

Am Freitagabend ist ein 52-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) gestorben. Laut Polizei war der Mann aus bisher ungeklärten Gründen gegen 20.15 Uhr mittig auf der Fahrbahn unterwegs, als ein Kleintransporter ihn erfasste. Der 30-jährige Fahrer habe den Mann zu spät gesehen und konnte nicht mehr ausweichen, erklärte ein Polizeisprecher. Mehrfache Reanimationsmaßnahmen durch den Fahrer, den Beifahrer und dann den Rettungsdienst seien ohne Erfolg geblieben. Der 52-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min