Stand: 28.05.2023 12:32 Uhr 42-Jährige bei Balkon-Brand in Osnabrück verletzt

Bei einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück ist eine 42-Jährige leicht verletzt worden. Die Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer war den Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr auf einem Balkon ausgebrochen und habe die Hausfassade stark beschädigt. Zwei vier und sechs Jahre alte Mädchen, die sich während des Brands in der Wohnung aufhielten, blieben demnach unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 Euro. Die Ursache werde ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.05.2023 | 13:00 Uhr