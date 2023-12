Stand: 19.12.2023 08:41 Uhr 40-jähriger Radfahrer stirbt nach Verkehrsunfall in Spelle

Im Landkreis Emsland ist am Abend ein Fahrradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei überquerte der 40-Jährige eine Kreuzung in Spelle, als ein von rechts kommendes Auto ihn erfasste. Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb wenig später in einer Klinik. Laut Polizei war der 40-Jährige möglicherweise ohne Licht am Rad unterwegs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.12.2023 | 08:30 Uhr