Stand: 16.06.2023 06:30 Uhr 375 Jahre Westfälischer Frieden: Christen feiern in Osnabrück

Auch die Osnabrücker Kirchen feiern das Jubiläum 375 Jahre Westfälischer Frieden. Und zwar mit einem ökumenischen Kirchentag, der am Freitag beginnt und am Sonntag mit einem Gottesdienst auf dem Osnabrücker Marktplatz endet. Allein dazu werden bis zu 1.000 Teilnehmende erwartet. Der Kirchentag steht unter dem Motto "Wege des Friedens". Insgesamt seien zehn christliche Konfessionen daran beteiligt, so die Veranstalter. Prominente Gäste sind unter anderem Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Ex-Bundespräsident Christian Wulff (CDU).

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Regional Osnabrück | 16.06.2023 | 08:30 Uhr