Stand: 15.05.2024 09:03 Uhr Lkw rutscht in Graben: B214 bei Gehrde fünf Stunden gesperrt

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagnachmittag bei Gehrde (Landkreis Osnabrück) mit seinem Sattelzug in einer Kurve von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt. Nach Angaben der Polizei wurde der 40-jährige Fahrer aus Damme im Landkreis Vechta dabei leicht verletzt. Um den Sattelzug mit Anhänger zu bergen, wurde ein Kran angefordert. Während der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 214 bei Gehrde insgesamt fünf Stunden lang gesperrt werden.

