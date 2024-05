Stand: 15.05.2024 08:13 Uhr 500.000 Euro Steuern hinterzogen: Bewährungsstrafe für Emsländer

Ein Jahr Haft auf Bewährung, so lautet der Strafbefehl für einen heute 57-Jährigen aus Lingen im Landkreis Emsland. Er hatte als Arbeitsvermittler rund 500.000 Euro am Fiskus vorbei kassiert. Dabei ging es um den Zeitraum von 2015 bis 2021. Weil der Angeklagte zum Prozesstermin nicht erschien, entsprach das Amtsgericht Osnabrück in Abwesenheit des Angeklagten einem Strafbefehl, den die Staatsanwaltschaft beantragt hatte. Das Finanzamt habe inzwischen fast 200.000 Euro von dem Mann eintreiben können, so eine Sprecherin des Amtsgerichts Osnabrück. Ein Strafbefehl kann in Abwesenheit eines Angeklagten ausgesprochen werden. Er ersetzt ein Urteil und macht eine öffentliche Hauptverhandlung überflüssig.

